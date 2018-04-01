В НАПК выяснят, почему за 2017 год подано менее деклараций, чем за 2016 год. Об этом во время брифинга сказал председатель НАПК Александр Мангул, передает корреспондент.

“Пока я не могу объяснить, почему количество меньше, чем в прошлом году. Мы будем это выяснять. Но я приведу такой пример. Где-то час назад технические работники мне докладывали о том, что есть обращение одного из декларантов с вопросом как получить электронную цифровую подпись. Понятно и естественно, что такой декларант не предоставил информацию”, — прокомментировал председатель НАПК.

На уточняющий вопрос, публичное лицо обращалось-ли в последние часы подачи декларации, председатель НАПК ответил: “Без комментариев”.

Напомним, по 2016 было подано 1 120 819 деклараций.

Как сообщал очередной год подряд субъекты декларирования демонстрируют низкую организованность. Об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель НАПК Александр Мангул.

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