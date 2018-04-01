считает сторонников строительства трубопровода "Северного потока-2", который должен соединить Россию и Германию, сообщниками Российской Федерации.

Об этом глава государства заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, передает со ссылкой на .

Так, по словам Порошенко, сторонники "Северного потока-2" являются "сообщниками России в ее гибридной войне". Глава государства также отметил, что дело об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля повлечет за собой последствия для прокладки трубопровода.

"Для России "Северный поток-2" - это инструмент политического давления", - заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко отметил, что строительство "Северного потока-2" представляет собой "серьезную опасность" для Украины, поскольку Украина ежегодно будет терять по 2 млрд долларов пошлин. Кроме того, Порошенко допустил, что российский концерн "" из-за наличия трубопровода уменьшит объемы поставок газа в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 марта Германия выдала дозволение на строительство "Северного потока-2".

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