Ровно через год, 31 марта 2019-го, Украина будет выбирать нового президента. По результатам опросов, нынешний глава государства входит в тройку лидеров президентской гонки, передает со ссылкой на .

25 мая 2014 года украинцы выбрали Порошенко на внеочередных выборах после победы Революции достоинства и бегства Виктора Януковича. Тогда за него проголосовали почти 55% граждан. Сейчас Порошенко готовы поддержать 14%, по результатам соцопроса группы "Рейтинг".

На пресс-конференции 28 февраля он заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться.

"Решение об участии в избирательной кампании я буду принимать тогда, когда кампания начнется. Обещаю вас об этом подробно проинформировать... Я не проиграл еще в своей жизни ни одной избирательной кампании", - сказал Порошенко.

По рейтингам его опережает руководитель "" Юлия . За нее готовы проголосовать 16% избирателей. Официально об участии в выборах-2019 "Леди Ю" еще не объявляла.

На третьем месте между условных кандидатов в президенты - руководитель группы "Океан Эльзы" . Его предпочитают видеть в президентском кресле 9% украинцев. При этом сам Вакарчук заявил, что его не интересует власть.

"Вы знаете, что я никогда не заявлял о своих президентских амбициях. Я не собираюсь этого делать и сегодня. Власть как таковая меня не интересует. И вообще: к публикации таких рейтингов я отношусь довольно сдержанно. А еще больше - к их обсуждению, так как считаю, что в стране сейчас есть более важные вещи, достойные обсуждения", - сказал Вакарчук.

Порошенко - действующий президент. Его стратегия понятна: выстраивает вертикаль власти. Назначает новых губернаторов, формирует команды на местах, которые будут работать на него. Пытается любые позитивные вещи представить как собственные достижения или придумать эти позитивы, если их нет.

Для главное сформировать убедительную команду из новых людей, незапятнанных во власти, которые смогут убедить общество в том, что они знают, как вытащить страну из кризиса, и которому люди поверят. Сможет сформировать такую ​​команду - получит серьезные шансы на победу.

Относительно Вакарчука не верю, что он мог бы что-то сделать такое, что бы позволило претендовать на победу. Люди хотят увидеть кого-то нового, не запятнанного, энергичного, честного. Надежды очень большие. На это опирается расчет относительно Вакарчука. Но кроме этого он должен знать, как функционирует власть. Иначе его просто съедят или станет марионеткой того, кто его привел, - рассказал Gazeta.ua политолог Александр Кочетков.

31 марта 2019 года состоятся выборы шестого президента независимой Украины. Первым главой государства с поддержкой в ​​62% в 1991 году стал . На досрочных выборах 1994 года его сменил . Ему свои голоса отдали 52% избирателей. Через пять лет он снова возглавил государство, получив 56% доверия.

Волеизъявление в 2004 года проходило в крайне напряженной политической атмосфере. обжаловал результаты второго тура, по которым объявила победителем Виктора Януковича. Далее прошла Оранжевая революция. В результате главный суд аннулировал официальные результаты. В повторном голосовании победил с 52% голосов против 44% у Януковича.

Лидер "регионалов" взял реванш на выборах 2010 года и победил с 49% против 45% . Однако до завершения каденции в президентском кресле не досидел - Революция достоинства выгнала Януковича и его ближайшее окружение из страны.

Согласно результатам социологического опроса группы "Рейтинг", в президентском рейтинге лидируют Юлия (15,8%) и (13,8%). Третье место у Святослава Вакарчука с поддержкой 9,6%. На четвертом с рейтингом 8,4% - Вадим Рабинович. На пятом и шестом расположились (8,3%) и (8%). На седьмом месте (7%).

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