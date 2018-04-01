Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко задекларировал 535,5 тыс. гривен зарплаты за 2017 год.

Об этом свидетельствует его декларация в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает со ссылкой на .

Так, Саенко указал в е-декларации 535 551 гривен зарплаты, полученной по основному месту работы. Кроме того, Саенко задекларировал 169 тыс. долларов, 22,6 тыс. гривен и 2,3 евро наличными, а также 3,6 тыс. гривен на банковских счетах.

Саенко задекларировал квартиры в и Киевской области, а также земельный участок в Киевской области и автомобиль 2007 года выпуска стоимостью 90 тыс. гривен.

Напомним, в декларации за 2015 год Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко указал 7 квартир и земельный участок, автомобиль и крупные суммы денег. Семь задекларированных квартир семьи Саенко находятся в и Киевской области.

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