Избиратели самостоятельно отмечали имя Мохаммеда Салаха и ставили знак напротив

Как сообщает Mirror, согласно предварительным результатам голосования, действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил на президентских выборах в стране 92% голосов.

Явка на выборах была низкой: из около 60 млн на избирательные участки пришли от 23 до 25 млн граждан.

Mirror отмечает, что между этого количества бюллетеней более 1 млн были испорчены надписью имени футболиста. Избиратели самостоятельно отмечали имя Мохаммеда Салаха и ставили знак напротив.

Фото: afp.com

Фото: twitter.com/LFCVine

Голосование в Египте происходило в течение трех дней (с 26 по 28 марта), а окончательные результаты выборов должны быть объявлены до 2 апреля.

Президент Абдель Фаттах ас-Сиси возглавляет Египет с июня 2014 года. В 2013 году он сыграл ключевую роль в свержении предыдущего египетского лидера Мухаммеда Мурси в результате военного переворота.