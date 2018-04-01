|Более миллиона египтян на выборах президента проголосовали за форварда "Ливерпуля"
|01.04.2018 02:46
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Избиратели самостоятельно отмечали имя Мохаммеда Салаха и ставили знак напротивНападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Египта Мохаммед Салах получил более миллиона голосов на выборах президента Египта. Он даже не баллотировался.
Фото: afp.com
Как сообщает Mirror, согласно предварительным результатам голосования, действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил на президентских выборах в стране 92% голосов.
Явка на выборах была низкой: из около 60 млн на избирательные участки пришли от 23 до 25 млн граждан.
Mirror отмечает, что между этого количества бюллетеней более 1 млн были испорчены надписью имени футболиста. Избиратели самостоятельно отмечали имя Мохаммеда Салаха и ставили знак напротив.
Фото: afp.com
Фото: twitter.com/LFCVine
Голосование в Египте происходило в течение трех дней (с 26 по 28 марта), а окончательные результаты выборов должны быть объявлены до 2 апреля.
Президент Абдель Фаттах ас-Сиси возглавляет Египет с июня 2014 года. В 2013 году он сыграл ключевую роль в свержении предыдущего египетского лидера Мухаммеда Мурси в результате военного переворота.
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