Во Львове на стадионе “Украина” в присутствии 1 241 зрителя “Карпаты” принимали одесский “Черноморец” в рамках 25-го тура Украинской Премьер-лиги, передает со ссылкой на сайт “зелено-белых”.

“Моряки” активно начали, но до ударов по воротам Шевченко, как правило, дело не доходило. Зато, “Карпаты” действовали уверенно и агрессивно. Уже скоро мяч залетел в ворота гостей, но взятие ворот в исполнении Шведа не засчитали — Марьян забрался в офсайд. От стартовой активности “Черноморца” не осталось и следа, “львовяне” продолжали давить соперника. Забитый мяч Хорхе Карраскаль по праву может претендовать на самый красивый гол 25-го тура. Колумбиец пробросил круглого между ногами защитника одесситов и с линии поля пробил прямо в ворота — 1:0.

Пропущенный мяч сильно разозлил “Черноморец”, следовательно не сумев организовать хотя какой-то опасности в атаке, гости прибежали к жестким действиям. После опасной игры от Матяжа, Ника Сандохадзе не смог продолжить матч и покинул поле только с помощью врачей. Орест Лебеденко заменил грузинского защитника.

В компенсированное арбитром время “моряки” сумели отыграться. Шевченко, забрав “круглого”, выставлял ноги вперед и сбивал Бобко — Монзуль указала на “точку”. 1:1 — Третьяков реализовал 11-метровый удар.

С началом второго тайма “львы” хотели как можно быстрее восстановить преимущество в счете. Ди Франко вывел Шведа на ударную позицию, а Марьян филигранно перебросил игровой снаряд через Безрука — 2:1. Увеличивать преимущество мог Мякушко, Сергей пробил в касание, но в последний момент Безрук выставил ногу и спас команду от пропущенного мяча.

Радость хозяев продолжил Катриэль Санчес, который вышел на поле вместо Шведа. Аргентинец пробил в штангу после розыгрыша стандарта, но потом сам сыграл на добивании — дебютный гол за “Карпаты” и 3:1.

Примечательно, что с 72 минуты “моряки” играли в меньшинстве за вторую желтую карточку Чорния.

Добавим, что в турнирной таблице “Карпаты” поднялись на 10-ю строчку в группе вылета (23) и оторвались от последнего “Черноморца” на 4 пункта.

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