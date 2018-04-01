|На футбольном матче украинской Премьер-лиги во Львове умер болельщик
|01.04.2018 03:02
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Клуб возьмет на себя все расходы, связанные с похоронамиВо Львове на стадионе "Украина" умер болельщик львовского футбольного клуба "Карпаты", который пришел сегодня на стадион посмотреть на поединок своей команды против одесского "Черноморца" в рамках украинской Премьер-лиги.
Фото: fckarpaty.com
Об этом сообщили в информационном центре ФК "Карпаты".
"В перерыве одном из болельщиков Владиславу Мельнику, 1968 года, понадобилась срочная врачебная помощь. Практически в течение только второго тайма шесть медиков боролись за жизнь мужчины, перенесли его из сектора в карету скорой, что подъехала прямо к трибун. Однако, к сожалению , спасти мужчину не удалось", - говорится в сообщении.
"Произошла страшная трагедия - умер наш болельщик. Бесспорно," Карпаты "посвящают эту победу господину Владиславу. Также клуб возьмет на себя все расходы, связанные с похоронами", - заверил вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук.
Напомним, футболист "Марсонии" Бруно Бобан умер во время матча третьего дивизиона чемпионата Хорватии между "Марсониею" и "Славонии" 24 марта после удара мячом в грудь.
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