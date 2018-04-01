Клуб возьмет на себя все расходы, связанные с похоронами

Об этом сообщили в информационном центре ФК "Карпаты".

"В перерыве одном из болельщиков Владиславу Мельнику, 1968 года, понадобилась срочная врачебная помощь. Практически в течение только второго тайма шесть медиков боролись за жизнь мужчины, перенесли его из сектора в карету скорой, что подъехала прямо к трибун. Однако, к сожалению , спасти мужчину не удалось", - говорится в сообщении.

"Произошла страшная трагедия - умер наш болельщик. Бесспорно," Карпаты "посвящают эту победу господину Владиславу. Также клуб возьмет на себя все расходы, связанные с похоронами", - заверил вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук.

Напомним, футболист "Марсонии" Бруно Бобан умер во время матча третьего дивизиона чемпионата Хорватии между "Марсониею" и "Славонии" 24 марта после удара мячом в грудь.