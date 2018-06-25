Президент ПАСЕ Микеле Николетти призвал власти Украины не оставить безнаказанным "отвратительное насилие в отношении ромов" во Львове. Николетти выразил соболезнования семье и близким погибшего Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr "Микеле Николетти выразил свое потрясение и ужас, решительно осудив то, что выглядит как "расистская атака". Он выразил соболезнования семье и близким погибшего", – сказано в сообщении.Президент ПАСЕ призвал власти Украины дать четкий сигнал о том, что "такое отвратительное насилие в отношении ромов" не останется безнаказанным.Вечером 23 июня на лагерь ромов на окраине Львова напали. В результате ножевых ранений погиб 24-летний мужчина. По данным полиции, еще четыре человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья. Правоохранители задержали семерых несовершеннолетних злоумышленников и 20-летнего организатора нападения. Им сообщили о подозрении.Старший инспектор управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана Санагурская рассказала, что задержанные подростки признали участие в группировке "Трезвая и злая молодежь". По данным Zaxid.net, эта незарегистрированная организация является неонацистской группировкой, о которой ранее не упоминалось в СМИ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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