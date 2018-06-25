Президент ПАСЕ Микеле Николетти призвал власти Украины не оставить
безнаказанным "отвратительное насилие в отношении ромов" во Львове.
Николетти выразил соболезнования семье и близким погибшего Фото:
Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr "Микеле Николетти
выразил свое потрясение и ужас, решительно осудив то, что выглядит
как "расистская атака". Он выразил соболезнования семье и близким
погибшего", – сказано в сообщении.Президент ПАСЕ призвал
власти Украины дать четкий сигнал о том, что "такое отвратительное
насилие в отношении ромов" не останется безнаказанным.Вечером 23
июня на лагерь ромов на окраине Львова напали. В результате ножевых
ранений погиб 24-летний мужчина. По данным полиции, еще четыре
человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные
повреждения. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья.
Правоохранители задержали семерых несовершеннолетних
злоумышленников и 20-летнего организатора нападения.
Им сообщили о подозрении.Старший инспектор управления по
соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана
Санагурская рассказала, что задержанные подростки признали участие
в группировке "Трезвая и злая молодежь". По данным Zaxid.net,
эта незарегистрированная организация является неонацистской
группировкой, о которой ранее не упоминалось в СМИ.
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