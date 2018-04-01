Никто не пострадал

Как сообщили в ДСНС, в 15:25 в оперативно-координационный центр в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Коллекторной, 1, что в Дарницком районе столицы.

"К месту вызова немедленно было направлено спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв в 15:37 к месту происшествия было установлено, что в кирпичном здании, размером 40х 20 м насосной станции 1-го подъема Бортнической станции аэрации в электродвигателе насоса размером 2х 1 5 м возник пожар на площади 3 кв. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар спасателям удалось локализовать в 15:58 и ликвидировать в 16:05. на месте происшествия работало 5 единиц пожарно-спасательной техники и 21 человек особовог в состав подразделений ГУ ДСНС Украины в г.. Киеве", - рассказали спасатели.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Бортническая станция аэрации - единственная очистное здание сточных вод Киева и близлежащих городов и поселков. На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, а также сток промышленных предприятий.