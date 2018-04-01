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На Бортнической станции аэрации в Киеве произошел пожар
01.04.2018 03:10
На Бортнической станции аэрации в Киеве произошел пожар
Никто не пострадал
В субботу, 31 марта, произошел пожар на насосной станции первого подъема Бортнической станции аэрации.
На Бортнической станции аэрации в Киеве произошел пожар Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Как сообщили в ДСНС, в 15:25 в оперативно-координационный центр в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Коллекторной, 1, что в Дарницком районе столицы.
 
"К месту вызова немедленно было направлено спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв в 15:37 к месту происшествия было установлено, что в кирпичном здании, размером 40х 20 м насосной станции 1-го подъема Бортнической станции аэрации в электродвигателе насоса размером 2х 1 5 м возник пожар на площади 3 кв. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар спасателям удалось локализовать в 15:58 и ликвидировать в 16:05. на месте происшествия работало 5 единиц пожарно-спасательной техники и 21 человек особовог в состав подразделений ГУ ДСНС Украины в г.. Киеве", - рассказали спасатели.
 
Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

На Бортнической станции аэрации в Киеве произошел пожар Фото: kyiv.dsns.gov.ua

На Бортнической станции аэрации в Киеве произошел пожар Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Бортническая станция аэрации - единственная очистное здание сточных вод Киева и близлежащих городов и поселков. На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, а также сток промышленных предприятий.

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