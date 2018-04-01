задекларировал 21 тыс. долларов и 60 тыс. гривен наличных, а также свыше 25 млн гривен, размещенных на банковских счетах.

Об этом свидетельствует его декларация в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает со ссылкой на .

Так, президент указал в е-декларации 25 490 771 долларов и 10 777 долларов на банковских счетах, жена Порошенко Марина хранит на банковских счетах 96 156 гривен и 4 279 евро. Также Порошенко задекларировал почти 8,1 млн гривен взносов в кредитные союзы и другие небанковские финансовые учреждения, а также средства, одолженные третьим лицам (свыше 1 млн гривен и 3,4 млн долларов). Наличными Порошенко хранит 21 тыс. долларов и 60 тыс. гривен.

Глава государства также задекларировал 336 тыс. гривен зарплаты, 15 795 874 гривен процентов от вкладов в банке, 172 тыс. гривен дохода от отчуждения движимого имущества.

Кроме того, Порошенко указал в декларации жилой дом и 4 земельных участка в Киевской области, а также три земельных участка в , 4 квартиры в , квартиру в Виннице, нежилое помещения первого этажа в Одессе, дачный дом в Киевской области, гараж в , базу отдыха Лебедь (Одесская область).

Также в декларации президента указаны произведения искусства, мебель, светильники, электронные устройства, часы, рояль, ювелирные изделия, одежда и автомобили (Mercedes-benz, Jaguar).

Кроме того, глава государства задекларировал акции ПАО "МИБ", ПАО "ЗНКИФ "Прайм эссетс кэпитал", ПАО "Акционерный промышленно-инвестиционный банк", CEE Confectionery Investments Limited.

Напомним, в прошлом году Порошенко задекларировал 12 295 570 гривен доходов за 2016 год, а также 10 земельных участков и 5 домов.

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