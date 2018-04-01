|Американский штат Юта позволил детям ходить в школу и супермаркета без сопровождения родителей
|01.04.2018 03:18
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Правила надзора за детьми в США более жесткие, чем в странах ЕвропыВ американском штате Юта впервые в США ослабили законодательство по надзору родителей за детьми. Теперь дети в этом штате могут ходить в супермаркет или в школу без сопровождения родителей.
Фото: gettyimages.com
Как пишет DW со ссылкой на dpa в субботу, 31 марта, сторонники так называемого движения free range ( "свободное пространство" или "свободный бег") считают новый закон либеральным в США.
Правила надзора за детьми в США довольно жесткими по сравнению с европейскими странами. Например, в штате Иллинойс запрещено оставлять детей одних до 14 лет.
Ребенок, который сам играет на детской площадке или же возвращается из школы, уже может служить причиной для обвинения родителей в "пренебрежении" ребенком, объясняет член Палаты представителей от Республиканской партии Брэд Доу. Доу назвал либерализацию в Юте "мерой против надокучливости", поскольку теперь социальные службы не могут больше "надоедать" родителям через ситуации, когда ребенок сам, например, идет в супермаркет за продуктами, а сфокусируются на тех случаях, когда родители детьми действительно пренебрегают.
Как сообщает The New York Times, сторонники либерализации правил контроля за детьми есть и между либералов, и между консерваторов, поскольку этот закон, с одной стороны, дает больше свободы развития ребенка, а с другой - позволяет родителям самим решать, как организовывать отцовство. The New York Times пишет, что теперь ряд других штатов рассматривают возможности принять подобные законы.
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