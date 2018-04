Правила надзора за детьми в США более жесткие, чем в странах Европы

Как пишет DW со ссылкой на dpa в субботу, 31 марта, сторонники так называемого движения free range ( "свободное пространство" или "свободный бег") считают новый закон либеральным в США.

Правила надзора за детьми в США довольно жесткими по сравнению с европейскими странами. Например, в штате Иллинойс запрещено оставлять детей одних до 14 лет.

Ребенок, который сам играет на детской площадке или же возвращается из школы, уже может служить причиной для обвинения родителей в "пренебрежении" ребенком, объясняет член Палаты представителей от Республиканской партии Брэд Доу. Доу назвал либерализацию в Юте "мерой против надокучливости", поскольку теперь социальные службы не могут больше "надоедать" родителям через ситуации, когда ребенок сам, например, идет в супермаркет за продуктами, а сфокусируются на тех случаях, когда родители детьми действительно пренебрегают.

Как сообщает The New York Times, сторонники либерализации правил контроля за детьми есть и между либералов, и между консерваторов, поскольку этот закон, с одной стороны, дает больше свободы развития ребенка, а с другой - позволяет родителям самим решать, как организовывать отцовство. The New York Times пишет, что теперь ряд других штатов рассматривают возможности принять подобные законы.