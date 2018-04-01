высылает 13 действующих дипломатов Украины, в основном из посольства в Москве, и 5 - из консульства в Ростове.

Об этом написала первый заместитель Председателя Верховной Рады на своей странице в Facebook, передает со ссылкой на .

"Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, которые занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5 - из нашего консульства в Ростове. Именно там происходят большинство судилищ над украинскими политзаключенными...", - говорится в сообщении.

По словам Геращенко, она уже получила несколько тревожных смс от родственников политзаключенных, которые волнуются, сможет ли теперь наше консульство полноценно работать, выполнять работу по защите украинцев.

"Да, нагрузка и давление на наших консулов, которые остаются работать в Мордоре, увеличится, но они осознают свою ответственность и высокую миссию. Они и в дальнейшем в полном объеме выполнять свои обязанности, добиваться доступа в тюрьмы, будут на судах... Для меня наши консулы в - это герои, дипломатические киборги, без преувеличения!", - отмечает она.

Первый заместитель Председателя призвала коллег по коалиции немедленно принять закон о дипломатической службе.

Кроме того, по ее мнению, для помощи консулам, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий немедленно должен заработать департамент поддержки семей заложников и политзаключенных.

"Также я, как уполномоченный Президента, планирую обратиться ко всем посольствам стран ЕС и G7 с просьбой, чтобы их представители в посещали все суды над украинцами и крымскими татарами - в Москве, Ростове, везде, где продолжается этот фарс. Это будет жест солидарности с Украиной, которая выступила солидарно с Британией и миром. Это будет весомая поддержка наших дипломатов и консулов, главное - наших дипломатов и семей заложников, наших политзаключенных", - пишет Геращенко.

Она также добавляет, в отличие от украинских консулов, российские консулы не занимаются судьбами "ихтамнетов". "У российского военного Агеева, о котором рыдала либеральная НГ, российский консул был раз, у некоторых из 20 осужденных россиян - ни разу", - сообщает депутат.

30 марта Россия вручила ноты протеста европейским дипломатам. Среди них - 13 украинских диппредставителей.

Ранее 27 стран выслали 144 российских дипломатов. Причина для дипломатической войны - отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери 4 марта в городе Солсбери в Великобритании. К этому списку 26 марта присоединилась Украина. Выслали 13 российских представителей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира