Мужчину предупреждали, чтобы он не ездил верхом, ведь это привилегия только высшей касты

Об этом сообщает BBC.

Трех мужчин из высших каст задержали для допроса, сообщила полиция штата Гуджарат.

Отец жертвы сообщил, что его сына предупреждали, чтобы он не ездил верхом, ведь это привилегия только верхней касты.

Полиция говорит, что другие возможные мотивы не исключены.

21-летнего Прадипа Ратуда нашли мертвым в луже крови возле села Тимби в штате Гуджарат 29 марта. Его конь также был мертвым и лежал неподалеку.

В жалобе, поданной в полицию, отец погибшего сказал, что его сын любил лошадей, следовательно он купил себе друга.

"Любовь моего сына к лошадям привела к его убийству", - говорится в заявлении отца.

Неделю назад, когда мужчина ехал верхом с сыном, представитель высшей касты "воинов" предупредил их, чтобы они не ездили на лошади в деревне, рассказал полиции отец.

"Он сказал, что люди из касты" неприкасаемых "не могут кататься на лошадях, только" воины "могут ездить верхом, а также угрожал убить нас, если мы не продадим лошади", - говорится в заявлении.

В определенной части Индии владения лошадью является символом власти и богатства.

В Индии по-прежнему нападали на представителей сообщества далитов, которых когда-то называли "неприкасаемыми", сообщает редактор BBC в Южной Азии Анбарасан Етираджан.

В октябре прошлого года мужчины из касты далитов убили из-за того, что он, как сообщается, посетил традиционную индуистскую танцевальный спектакль в Гуджарате.

Дискриминация на основе каст является незаконной в Индии, но до сих пор остается распространенным явлением в стране.

Напомним, в столице Индии Дели изнасиловали восьмимесячного девочку.