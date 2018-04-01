В британском Кембридже состоялась церемония прощания с ученым, физиком-теоретиком Стивеном Хокингом, который умер 14 марта. Провести ученого в последний путь пришли многочисленные поклонники, коллеги, друзья и его родные. Об этом сообщает со ссылкой на BBC и другие британские СМИ.

Несмотря на то, что Хокинг был атеистом, его семья решила провести традиционную церковную церемонию.

Служение состоялось в церкви священный Марии, расположенной неподалеку колледжа Гонвилл и Киз, где работал профессор.

Одним из первых на церемонию прибыл актер Эдди Редмэйн, сыгравший Хокинга в биографическом фильме “Теория всего”, а также его коллеги.

Члены семьи Хокинга, в том числе его трое детей Люси, Роберт и Тим, следовали за катафалком с гробом профессора. Когда автомобиль подъехал к церкви, его встретили сотнями аплодисментов людей, собравшихся вне церкви.

Кроме того, когда кортеж прибыл в храм, колокола зазвонили 76 раз — в соответствии с количеством прожитых Хокингом лет. На вершине его гроба находилась композиция из белых лилий, символизирующий вселенную, и композиция из белых роз, которые представляют полярную звезду.

Как сообщал прах Хокинга похоронят рядом с могилами Дарвина и Ньютона.

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