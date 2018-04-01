Также он задекларировал два подарка в неденежной форме общей стоимостью 289 300 гривен

Об этом свидетельствуют данные его декларации.

Кроме основного дохода в виде зарплаты, Луценко задекларировал два подарка в неденежной форме общей стоимостью 289,3 тыс. Грн.

Согласно декларации, сейчас на банковских счетах, принадлежащих генпрокурору, сохраняется 1 млн 331,8 тыс. грн, € 2,9 тыс. и $ 11,4 тыс.

Еще 10 тыс. грн он сохраняет наличными.

Юрий Луценко также отметил, что личного автотранспорта у него нет, он пользуется служебным автомобилем Toyota Camry 2013 выпуска.

Жена генпрокурора, представитель президента в парламенте Ирина Луценко задекларировала 240,5 тыс. грн заработной платы и 252,8 тыс. грн компенсации на ведение депутатской деятельности.

На ее банковских счетах - $ 2 тыс., более 2,1 млн грн и € 1,25 тыс.

Наличными Ирина Луценко сохраняет 50 тыс. грн, € 60 тыс. и $ 260 тыс.

В 2017 году Ирина Луценко купила автомобиль Mercedes-Benz 2017 года по 2,4 млн грн. При этом она продала Mercedes-Benz GL 500 2014 года по 1,9 млн грн.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко задекларировал 5,1 млн гривен доходов в 2017 году.

Президент Петр Порошенко также отчитался о доходах, расходах и благотворительность за 2017 год.

Доходы премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за 2017 выросли на 1,3 млн грн и составили 17,1 млн грн.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов задекларировал более 2,6 млн грн дохода, полученного в течение 2017 года.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий задекларировал за 2017 289 тыс. грн заработной платы и подарки на сумму 444 тыс. грн. Также он стал владельцем квартиры площадью более 90 кв. м во Львове.