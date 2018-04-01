Погода, Новости, загрузка...
Генпрокурор Луценко получил в прошлом году более миллиона гривен зарплаты
01.04.2018 03:34
Генпрокурор Луценко получил в прошлом году более миллиона гривен зарплаты
Также он задекларировал два подарка в неденежной форме общей стоимостью 289 300 гривен
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко за 2017 получил 1 миллион 302,1 тысяч гривен доходов в виде заработной платы.
Генпрокурор Луценко получил в прошлом году более миллиона гривен зарплаты Фото: unian.ua
Об этом свидетельствуют данные его декларации.
 
Кроме основного дохода в виде зарплаты, Луценко задекларировал два подарка в неденежной форме общей стоимостью 289,3 тыс. Грн.
 
Согласно декларации, сейчас на банковских счетах, принадлежащих генпрокурору, сохраняется 1 млн 331,8 тыс. грн, € 2,9 тыс. и $ 11,4 тыс.
 
Еще 10 тыс. грн он сохраняет наличными.
 
Юрий Луценко также отметил, что личного автотранспорта у него нет, он пользуется служебным автомобилем Toyota Camry 2013 выпуска.
 
Жена генпрокурора, представитель президента в парламенте Ирина Луценко задекларировала 240,5 тыс. грн заработной платы и 252,8 тыс. грн компенсации на ведение депутатской деятельности.
 
На ее банковских счетах - $ 2 тыс., более 2,1 млн грн и € 1,25 тыс.
 
Наличными Ирина Луценко сохраняет 50 тыс. грн, € 60 тыс. и $ 260 тыс.
 
В 2017 году Ирина Луценко купила автомобиль Mercedes-Benz 2017 года по 2,4 млн грн. При этом она продала Mercedes-Benz GL 500 2014 года по 1,9 млн грн.
 
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко задекларировал 5,1 млн гривен доходов в 2017 году.
 
Президент Петр Порошенко также отчитался о доходах, расходах и благотворительность за 2017 год.
 
Доходы премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за 2017 выросли на 1,3 млн грн и составили 17,1 млн грн.
 
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов задекларировал более 2,6 млн грн дохода, полученного в течение 2017 года.
 
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий задекларировал за 2017 289 тыс. грн заработной платы и подарки на сумму 444 тыс. грн. Также он стал владельцем квартиры площадью более 90 кв. м во Львове.
  • Кличко задекларировал 5,1 млн. гривен доходов за прошлый год
  • Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год
  • Гройсман задекларировал более 17 млн грн дохода за 2017
  • Турчинов задекларировал за 2017 более 2600000 грн дохода
  • Парубий в 2017 году получил подарки на 444 тыс грн

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить