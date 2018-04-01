Сюрприз для столичных водителей: На выходных частично перекроют дороги По теме: На выходных, 31 марта и 1 апреля, частично ограничат движение на нескольких участках дорог. Такие меры необходимы в связи с ремонтом, передает со ссылкой на . 31 марта с 9:00 до 17:00 будет ограничено движение на пересечении проспектов Комарова, Леся Курбаса и железнодорожных путей. 1 апреля перекроют участок дороги на пересечении Дарницкого и Харьковского шоссе. В Киевавтодоре составили график ремонтов дорог на 2018 год. Почти 78% киевской улично-дорожной сети нуждаются в ремонте. В 2018 году отремонтируют дороги, которые не ремонтировались с середины 1970-х годов ул. Елены Телиги, бульв. Вернадского, пересечение просп. Комарова и бульв. Вацлава Гавела, развязку просп. Леся Курбаса, ул. Гната Юры и Владимира Покотило.











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