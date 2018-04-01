|В Швейцарии пять лыжников погибли при сходе лавины
|01.04.2018 04:04
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В Швейцарии в результате схода лавины погибли пять из шести лыжников, которые находились на горе. Об этом сообщает со ссылкой на Швейцарское радио и телевидения (SRF).
По информации SRF, случай произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс. На поиски тел погибших отправлен вертолет.
На данный момент продолжается спасательная операция.
Как сообщал в Японии, в горах Яцугадаке, сошла лавина, в результате чего погибли три человека, еще 4 получили ранения.
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