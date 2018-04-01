В селе Нефедовцы возле Каменца-Подольского в Хмельницкой обл. похоронили школьницу 7-летнюю Ксению Мендограло.

В столичном Институте сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова ей собирались делать пересадку сердца. До операции девочка не дожила, передает со ссылкой на .

"В конце февраля Ксении стало плохо. Анализы показали, что подскочил уровень ацетона. Ее положили в районную больницу. Сделали рентген грудной клетки и обнаружили кардиомеопатию. Сердце Ксении было увеличено в четыре раза. Врачи сказали, что нужно делать пересадку", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua тетя девочки Елена .

"26 марта должны были ехать в готовиться к операции. Но накануне Ксении вдруг стало плохо. В обед ее сердце остановилось", - добавила она.

У девочки остались родители и сестра Иванна.

"Врачи говорят, что кардиомеопатия - наследственная болезнь. Боимся, что можем потерять и Иванку. Через несколько дней повезем ее в на обследование", - сказала Елена .

11-летний ученик умер на уроке физкультуры в общеобразовательной школе № 8 в Мирнограде Донецкой области 20 марта. Ученику 5 класса неожиданно стало плохо.

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