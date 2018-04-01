Игорь Востриков, как утверждает, потерял сестру, жену и троих детей во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" 25 и 26 марта. 27 марта собрал людей на митинг на площади Советов в центре Кемерова. Митинг длился больше 11 часов. Люди требовали отставки руководства области, в том числе губернатора Амана Тулеева, а также отставки президента Владимира Путина. Востриков запомнился тем, что смело требовал, чтобы Путин вышел к людям.

"Выборы были. И я понимаю, что если я начну думать нечего, то фух - и нет работы. И так все ходят молчат", - говорил он.

Очень тяжелое видео с митинга в Кемерово. Без комментариев pic.twitter.com/RRtMac8TaE

Усы Пескова (@Sandy_mustache) 27 березня 2018 р.

В соцсетях мужчина стал идейным вдохновителем и едва ли не символом протестов, которые прокатились по всей России в виде скорбящих митингов. Люди объединяются в сообщества, посвященные ему. Там пытаются координировать свои силы.

До трагедии в торговом центре Игорь был "путинисты". Поддерживал президента страны, угрожал Америке и радовался аннексии Крыма. Во время митинга, как казалось, он изменил свое отношение к власти.

29 марта выступил перед кремлевской прессой. На встрече , "Известия", "Россия" и "Russia Today" - главные пропагандисты.

Игорь рассказал, что накануне встречался с губернатором Тулеевым. После разговора с ним пришел к выводу, что это не плохой человек, говорит. Надо было заниматься не давлением на власть, а проверкой работу , заявил Игорь. Мол, при КПСС все работало лучше, не то что сейчас. Обвинил "майдановцев" в том, что они сбили его и инициативную группу по правильному пути. Наибольшие волнения в сети вызвала фраза, что "Путин царь, но это хорошо".

Инициативную группу пустили в морг к телам погибших, где в то время находился Путин. Об этом на днях рассказывал сам Игорь, сообщала Медуза. К их группы вошли в основном сторонники Путина, уверял. Им обеспечили беспрепятственный доступ в помещение, объяснял свою точку зрения.

В одном из опубликованных Игорем видео человек, похожий на него заверил, что власть говорит правду. Мол, предоставили власть говорит правду, а в интернете появляются сплошные фейки.

"Сейчас в интернете гуляет много информации. Самое главное и самое ужасное - что я стою на стороне администрации. Всю информацию вот так извращают", - заявил он в очередном видео. Объяснил - предварительное видео записал, когда увидел записи с камер видеонаблюдения в ТРЦ.

Подчеркнул, что не поддерживает руководство области. Оно допустило трагедию из-за своей коррумпированности, говорит. Также критиковал пожарных. Они опоздали и не использовали довольно техники. Не успели в кинозал, где от огня будто бы забаррикадировались зрители (данное высказывание вызывает больше только споров в соцсетях. Двери закрыл неизвестный мужчина изнутри. Затем ему удалось спастись, говорит Игорь. - Gazeta.ua).

Позже Игорь рассказал, что злоумышленники взломали соцсети его жены и удалили оттуда фотографии семьи.

Соцсети неоднозначно реагируют на высказывания Игоря. Одни верят в него и называют настоящим мужчиной. Другие считают, что он продался власти и ему доверять нельзя. Некоторые считают, что это - наемный актер. Имеют на это основания. Перед выборами Путин посетил завод "ГАЗ" в Нижнем Новгороде. На сцене человек в униформе начал уговаривать пойти на очередной президентский срок. Заставил присутствующую публику скандировать "ГАЗ за Вас!". После того Путин заявил, что, мол, раз так просите, то я соглашусь. Мужчина с завода оказался актером местного дома культуры. Официально получил за сыгранную роль премию. Сообщение об этом разместили на сайте учреждения.

Жители Кемерова и протестующие со всей России выражают недоверие мужчине. Обвиняют его в том, что он продал память своей семьи ради денег и безопасности.

"Ты уже несколько раз переобулся", - написал один из пользователей на странице Игоря.

Заместитель генерального директора Украинской телеканала ATR, Айдер Муждабаев жестоко раскритиковал Вострикова.

"Хоть семья, хотя мать родная, хотя душа и сердце, все продаётся, да даже не продаётся, не то слово это у них как дышать, любовь к власти, страх перед ней и т.д. ", - написал на своей странице в Facebook.

Считает это свидетельством того, что в России до сих пор действует крепостное право.

Несмотря на недоверие к Игорю и напряжение в обществе, протестные акции в Кемерово не закончены. Об этом сообщает Telegram-каналm "Протестная Сибирь (Кемерово-Кузбасс, Новосибирск, Омск, Томск, Барнаул, Красноярск, Иркутск, Абакан)". Активисты собираются й на площади Советов в субботу, 31 марта.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил прощения у президента Владимира Путина за пожар в ТРЦ "Зимняя вишня". Тулеев обратился к главе Кремля, когда тот посетил Кемерово. Заявление прозвучало на фоне массовых уличных протестов. Люди требовали отставки главы региона.

Пожар на 4-м этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово возникла днем 25 марта. В заведении находились более тысячи человек - родители оставили детей в игровых комнатах, в кинотеатры приехали школьники из близлежащих сел.

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