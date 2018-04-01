В Индии в результате обрушения четырехэтажного отеля погибли девять человек. Об этом сообщает со ссылкой на издание Asian Age.

Как отмечается в сообщении, случай произошел в городе Индаур в центре страны. Из-под завалов удалось вытащить десять человек, девять из которых, две женщины и семь мужчин, умерли в больнице, а один — находится в критическом состоянии. Как отмечает издание, под завалами гостиницы могут находится около 50 человек. Всего в здании отеля было 25 комнат.

По предварительным данным, причиной крушения отеля стала машина, которая на высокой скорости врезалась в здание, сообщил представитель полиции, передает CNN. Поисково-спасательная операция на данный момент продолжается.

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