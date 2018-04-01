У внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко в киевском СИЗО появилась кровавая рвота.

"Уже идет кровавая рвота", - заявила сестра нардепа Вера Савченко в эфире Hromadske.Radio. передает со ссылкой на .

По ее словам, Надежде дают таблетки от желудка из-за сильных спазмов, она пьет воду и попросила капли для носа.

Также Вера Савченко отметила, что за ее сестрой присматривает врач.

23 марта Шевченковский районный суд принял решение об аресте Надежды Савченко до 20 мая 2018 года. Савченко в ответ объявила голодовку.

Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР. По информации следствия, она вместе с руководителем центра "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планировали теракты с помощью оружия, изготовленного в ДНР и завезенного из России.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира