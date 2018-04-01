Посол Украины в заявил, что (США) увеличили военно-техническую помощь Украине. Об этом он сообщил в эфире "Эспрессо", передает со ссылкой на .

Он отметил, что обеспечение армии и обороны страны является одним из главных приоритетов украинской власти и посольства Украины.

"Поэтому это хорошая новость, что в этом году военно-техническая помощь Соединенных Штатов для Украины не уменьшилась, а увеличилась. Цифры, о которых мы говорим, и 200 млн долларов от Пентагона, и 95 млн по линии внешних военных операций Государственного департамента, и есть еще программы. То есть в целом цифра более 300 млн долларов", - отметил Чалый.

Кроме того, выделит 620 млн долларов на реформы в секторе безопасности.

"Это больше, чем когда-либо. Это свидетельство не только дополнительных возможностей для увеличения наших ресурсов, но и сигнал нашего стратегического партнера . Если у кого-то были сомнения, что Соединенные Штаты уменьшают поддержку, то эти решения свидетельствуют о другом", - сообщил посол.

Напомним, ранее сообщалось, что выделили 115 миллионов долларов помощи Украине для увеличения ее способности защищать свою территориальную целостность.

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