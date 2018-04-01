Председатель Верховной рады Украины задекларировал свыше 288 тыс. гривен зарплаты за 2017 год.

Об этом свидетельствует его декларация в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает со ссылкой на .

Так, Парубий указал в е-декларации 288 721 гривен зарплаты, полученной по основному месту работы, а также подарки в неденежной форме стоимостью по 147 917 ггривень, жена Парубия получила в 2017 году 47 670 зарплаты.

Также Парубий указал в декларации 340 тыс. гривен и 30,6 тыс. долларов наличных.

Кроме того, глава парламента задекларировал гостиничный номер в , три квартиры во Львове, жилой дом и земельный участок во Львовской области, а также два автомобиля (Suzuki и Peugeot).

Напомним, в прошлом году Парубий задекларировал 537 тыс. гривен дохода за 2016 год и наличные средства. Кроме того, согласно прошлогодней декларации, Парубий в 2016 году получил 188 423 зарплаты.

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