Бывший президент Грузии, руководитель партии "Движение новых сил" заявил, что намерен вернуться в Украину, когда в центре соберется многолюдный митинг, передает со ссылкой на .

"Как только в центре соберется много людей - я обязательно в тот же день вернусь. Я сяду в самолет и просто прилечу в "Борисполь". Не буду прорывать колючую проволоку, не буду горные тропы переходить - просто сяду на самолет", - отметил политик, пишет NewsOne.

Саакашвили убежден, что добьется того, что власть в Украине изменится. Он также рассказал, что в настоящее время встречается с огромным количеством украинцев - в Голландии, Польше, Англии.

Ранее Саакашвили заявил, что "почти уверен" в своем возвращении в Украину уже в 2018 году.

Михеила Саакашвили лишили гражданства в конце июля 2017 года, когда он был за пределами Украины. Сам политик вернулся 10 сентября. Въехал на территорию Украины через КП "Шегини", что во Львовской области, хотя собирался сделать это через КП "Краковец". Границы достался автобусом и незаконно пересек его вместе с 60 лицами. Некоторые из них применяли силу к пограничникам.

Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской границы и обязал заплатить штраф.

12 февраля Саакашвили задержали в ресторане . Украинские правоохранители выдвинули экс-президенту Грузии экс-главе Одесской Саакашвили обвинения, что он получил от бизнесмена Сергея , который скрывается в России, полмиллиона долларов на организацию протестных акций в Украине.

Позже Саакашвили депортировали в Польшу.

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