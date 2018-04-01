Таможенная служба Китая задержала группу контрабандистов, которые незаконно ввозили в страну смартфоны iPhone с помощью беспилотников. Об этом сообщает со ссылкой на The Verge.

В сообщении указано, что контрабандисты незаконно ввезли техники на сумму около 80 миллионов долларов. Китайские таможенники сообщили, что подозреваемые перевозили в 15 тысяч устройств за одну ночь.

Ввоз телефонов происходил через границу из Гонконга в соседний город Шэньчжэнь. Гонконг является особенным административным районом Китая.

Сотрудники таможни сообщили, что это первый случай в их деятельности, когда дроны использовали для контрабанды смартофона.

По данным правоохранителей, злоумышленники прикрепляли к беспилотникам небольшие сумки с смартфонами, которые переправляли в Шэньчжэнь.

Как сообщал китайские специалисты разрабатывают летательный аппарат изменяемой конфигурации, вдохновившись строением пчел.

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