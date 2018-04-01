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Британский министр обороны призвал активизировать военное строительство перед лицом "российской угрозы"
01.04.2018 05:43

Британский министр обороны призвал активизировать военное строительство перед лицом "российской угрозы"

Британский министр обороны призвал активизировать военное строительство перед лицом "российской угрозы"

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что властям страны следует активизировать меры в области повышения оборонных возможностей в условиях "растущей угрозы со стороны России".

"Путин (президент РФ Владимир Путин - ИФ) использует растущие гибридные возможности для разрушения, подрыва и оказания влияния на страны по всему миру", - говорится в статье министра, опубликованной в воскресенье в Sunday Telegraph.

Г.Уильямсон подчеркнул: "Для обороны Великобритании жизненно необходимо продолжить развитие, чтобы противостоять этим угрозам уже завтра, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и отстоять свободы, которые дались очень трудно, и сегодняшний образ жизни".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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