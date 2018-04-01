За прошедшие сутки враг провел 11 прицельных обстрелов по позициям ВСУ. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“В частности, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия соперник четыре раза открывал огонь по украинским позициям близко Водяного. С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляны защитники Павлополя. Кроме этого, гранатометы и стрелковое оружие враг применил по защитниках Авдеевки и Марьинки”, — указано в сообщении.

Также отмечается, что: “На Луганском направлении с 82 мм минометов, гранатометов и вооружения БМП оккупанты дважды вели огонь по нашим укреплениям в районе Катериновки”.

“В результате вражеского огня два украинских защитника получиил ранения. Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения, где им оказана необходимая медицинская помощь”, — сообщили в штабе.

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