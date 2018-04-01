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За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военнослужащих
01.04.2018 05:49

За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военнослужащих

За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военнослужащих

     Незаконные вооруженные формирования 11 раз открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции, двое военнослужащих получили ранения, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

      2За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск продолжали срывать "пасхальное перемирие" осуществив 11 обстрелов позиций наших защитников", - говорится в сообщении на странице штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

      На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия враг четыре раза открывал огонь по украинским позициям близко Водяного. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляны защитники Павлополя. Кроме этого, гранатометы и стрелковое оружие боевики применили по защитникам Авдеевки и Марьинки.

      На Луганском направлении из 82 мм минометов, гранатометов и вооружения БМП незаконные вооруженные формирования дважды вели огонь по укреплениям ВСУ в районе Катериновки.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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