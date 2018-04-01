За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военнослужащих

Незаконные вооруженные формирования 11 раз открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции, двое военнослужащих получили ранения, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

2За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск продолжали срывать "пасхальное перемирие" осуществив 11 обстрелов позиций наших защитников", - говорится в сообщении на странице штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия враг четыре раза открывал огонь по украинским позициям близко Водяного. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляны защитники Павлополя. Кроме этого, гранатометы и стрелковое оружие боевики применили по защитникам Авдеевки и Марьинки.

На Луганском направлении из 82 мм минометов, гранатометов и вооружения БМП незаконные вооруженные формирования дважды вели огонь по укреплениям ВСУ в районе Катериновки.