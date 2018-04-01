С 1 апреля в Индии ограничат посещение гробницы Тадж-Махал тремя часами.

Это сделают, чтобы избежать давки, передает со ссылкой на .

Чаще только число туристов, посещающих достопримечательность, достигает 50 тыс. человек в сутки. Они находятся там в течение только дня. Это создает давку. С 1 апреля билеты на посещение Тадж-Махала будут иметь лимит по времени - не более 3-х часов.

Тадж-Махал построен в 17 веке императором Шах-Джаханом для своей жены. Ежедневно его посещают от 10 до 15 000 туристов, но в выходные дни их число гораздо больше.

В Мексике открылось необычный заведение. Среди исторического памятника Теотиуакан, что находится близко от Мехико, является уникальный рестораном La Gruta. Его расположили в середине вулканической пещере.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира