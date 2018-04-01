Посольство в Великобритании настаивает на доступе к дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии, которую отравили 4 марта в Солсбери, передает со ссылкой на .

"Хорошие новости: как сообщалось, Юлия Скрипаль выздоравливает. Мы настаиваем на праве видеть ее в соответствии с Консульской конвенцией 1968 года", говорится в сообщении посольства в Twitter.

Напомним, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в британском городе Солсбери 4 марта.

Тереза Мэй заявила, что ответственность лежит на России, а следствие подтвердило применение в Солсбери нервно-паралитического газа "Новичок", который производят в России.

Великобритания выслала 23 российских дипломата, ее поддержали , Канада, Украина и многие европейские страны, которые также объявили о высылке россиян.

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