|Россияне рвутся к дочери Скрипаля
|01.04.2018 06:18
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Посольство в Великобритании настаивает на доступе к дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии, которую отравили 4 марта в Солсбери, передает со ссылкой на .
"Хорошие новости: как сообщалось, Юлия Скрипаль выздоравливает. Мы настаиваем на праве видеть ее в соответствии с Консульской конвенцией 1968 года", говорится в сообщении посольства в Twitter.
Напомним, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в британском городе Солсбери 4 марта.
Тереза Мэй заявила, что ответственность лежит на России, а следствие подтвердило применение в Солсбери нервно-паралитического газа "Новичок", который производят в России.
Великобритания выслала 23 российских дипломата, ее поддержали , Канада, Украина и многие европейские страны, которые также объявили о высылке россиян.