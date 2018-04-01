Руководитель НАБУ Артем Холодницкий вместе с генпрокурором Юрием взяли верх над антикоррупционным прокурором Назаром Холодницким.

Такой вывод сделал директор Агентства моделирования ситуаций в эфире "112 Украина", передает со ссылкой на .

"Знаем, что давно черная кошка пробежала между Сытником и Холодницким. Видим, что Сытник взял верх. Для этого объединился с генпрокурором", - констатировал Бала.

Он отметил, что борьба внутри антикоррупционных органов наносит сильный удар по доверию к Украине. При этом отметил, что "никто из них не святой".

"Думаю, кроме Назара Холодницкого следовало бы с другими должностными лицами провести такие действия. Например, с министрами. Там можно было бы найти много провокационных вещей", - подчеркнул Бала.

Эксперт отметил, что руководители антикоррупционных органов не поделили сферы ответственности, что привело к противостояниям.

Генпрокурор Юрий и глава НАБУ Артем Сытник подписали и направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу с просьбой уволить руководителя САП Назара Холодницкого.

По словам Сытника, детективы около месяца прослушивали руководителя САП. Зафиксировали ряд провокационных и подозрительных бесед. Речь идет о "сливе" информации об обысках у подозреваемых и давлении на определенных должностных лиц и судей для принятия нужных решений. Также якобы услышали, как Холодницкий подстрекал свидетеля к ложным показаниям.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира