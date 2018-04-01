|У багатих життя інакше: Періс Хілтон показала свій номер у Львові (ФОТО)
|01.04.2018 06:43
|
Світська левиця Періс Хілтон ще у п'ятницю ввечері приїхала в Україну разом зі своїм бойфрендом Крісом Зілкою, зупинившись у Львові, де напередодні була присутньою під час відкриття оновленого готелю.
Періс влаштувала також закриту вечірку, продемонструвавши діджейські здібності, а от на загал виклала в Інстаграм світлини зі свого номера у львівському готелі. Цікаво, що окрім пишних апартаментів готель надав зірці двох охоронців, і з собою Періс привезла теж з десяток бодігартів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями