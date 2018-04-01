Несмотря на заявления Российской Федерации (РФ) относительно высылки украинских дипломатов, в Украины есть кому позаботиться о ее гражданах на территории .

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter, передает со ссылкой на .

""Зеркальная" реакция России с высылкой наших дипломатов - это нонсенс. Мы же не пытались кого-либо отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор только цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в . Работаем дальше", - отметил Климкин.

«Зеркальная» реакция России с высылкой наших дипломатов - это нонсенс. Мы же не пытались кого-либо отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор только цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о граждан Украины в . Работаем дальше.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 30, 2018

Напомним, 30 марта 2018 года стало известно, что разорвала отношения с Украиной, касающиеся взаимных поставок вооружения и военной техники, составляющих и услуг военного назначения.

Ранее подготовило предложения для президента Петра Порошенко по выходу из органов и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

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