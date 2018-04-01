В Кардиффе на футбольном стадионе "Principality" состоялся боксерский поединок за три чемпионских титула в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и новозеландца Джозефа Паркера, передает со ссылкой на WBO, WBA и IBF.

Поединок прошел дистанцию ​​12-х раундов по итогам которых судьи отдали победу британцу единогласным решением — 119:109, 118:110, 118:110. Таким образом пояса WBO, WBA и IBF достались Джошуа.

Заметим, что Джошуа впервые за 21 поединок в карьере не сумел победить досрочно. В активе Паркера осталось 24 победы (18 КО) при первой поражении.

Напомним, что телеканал НВО объявил бой между Джошуа и нашим Владимиром Кличко лучшим противостоянием года.

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