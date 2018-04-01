|Пожар в Кемерово: губернатор области подал в отставку
|01.04.2018 07:20
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Аман Тулеев, который руководил областью 21 год объявил об уходе в отставку. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации региона, передает
Об отставке “по собственному желанию” он попросил президента Владимира Путина, отмечается в сообщении.
Причины своей отставки Тулеев пояснил в видеообращении. “Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелым грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя”, — сказал губернатор региона.
По его словам, он “сделал все, что мог”, но “надо же жить, жить дальше”.
Как сообщал в сети появилось новое видео пожара в ТЦ “Зимняя вишня”.
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