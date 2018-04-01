Силуэт княгини Ольги, высотой 18 метров установят на въезде в из Житомирской трассе.

Об этом заявил мэр в эфире телеканала "", передает со ссылкой на .

Он напомнил, что в прошлом году установили новый знак на Бориспольском шоссе, ведущем из аэропорта "Борисполь" в столицу.

"Каждый, кто заезжает со стороны Борисполя, может увидеть 3-метровые буквы "" и силуэт защитника нашего города - Архистратига Михаила", - сказал Кличко.

Он отметил, что на въезде в различных городах мира расположены символы этих населенных пунктов. В частности, в Берлине - медведь, в Бремене - большая скульптура бременских музыкантов, а когда заезжаешь в , видишь лишь небольшие таблички с надписью названия города.

"Поэтому мы решили установить въездные знаки с символами нашего города", - пояснил мэр.

Напомним, в 2018 году в откроют несколько новых туристических объектов. Обновят Владимирскую горку, Аллею художников, Пейзажную аллею.

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