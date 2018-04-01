В ближайшее время внести изменения в Конституцию Украины относительно изменения названия крымской республики будет сложно. Об этом сообщил руководитель крымско-татарского народа и народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью турецкому изданию Anadolu, информирует

Джемилев поднял вопрос об идее внесения поправок в статью 10-ю Конституции Украины, что позволило бы изменить название Крымской автономной республики на Крымско-татарская автономная республика.

Как отмечает издание: “Парламентарий отметил, что для данного шага необходима поддержка 300 депутатов украинского парламента и в ближайшее время добиться принятия такого решения сложно”.

Мустафа Джемилев сообщил, что накануне визита президента РФ Владимира Путина в Анкару проинформирует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о положении крымских татар и попросит поддержки в Анкары.

Лидер крымских татар дал высокую оценку позиции Турции в вопросе поддержки территориальной целостности Украины. Он выразил искреннюю благодарность за поддержку крымских татар, отметив, что Турция предоставляет “наибольшую поддержку”.

“Турция поддержит проект строительства жилых домов для семей крымских татар, которые вынужденно покинули Крым после аннексии полуострова Россией”, — отметил Джемилев.

Как сообщал формирование “крымской полиции” эксперты считают глупостью.

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