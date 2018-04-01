Отставка является правильным, осознанным и единственно верным решением, заявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. | Тулеев: С таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя Фото: ako.ru "Все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека, большинство из них – дети, наши дети. Каждый из нас все это пропустил уже это через свое сердце, весь этот ужас, горе этой катастрофы. Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир. Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог: встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по оказанию помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли", – заявил он.Тулеев добавил, что в своей работе всегда руководствовался интересами России и области."Сегодня, сейчас хочу сказать вам, я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке. Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя", – отметил он. ВИДЕО Видео: Пресс-служба АКО / YouTube Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибло 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу возле ТРЦ "Зимняя вишня", а затем встретился с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара. Президент РФ призвал не сомневаться в официальных данных о количестве погибших.В тот же день на совещании губернатор Кемеровской области Аман Тулеев извинился перед Путиным за пожар. "Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории", – сказал Тулеев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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