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Губернатор Кемеровской области Тулеев подал в отставку
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01.04.2018 07:31
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Отставка является правильным, осознанным и единственно верным
решением, заявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
| Тулеев: С таким тяжелейшим грузом работать на посту
губернатора ну нельзя, морально нельзя Фото: ako.ru "Все мы
переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25
марта. Мы потеряли 64 человека, большинство из них – дети,
наши дети. Каждый из нас все это пропустил уже это через свое
сердце, весь этот ужас, горе этой катастрофы. Вместе с нами скорбит
и вся Россия, и весь мир. Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что
мог: встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по
оказанию помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но
надо же жить, дальше жить, чтобы хранить память о тех, кого мы
потеряли", – заявил он.Тулеев добавил, что в своей работе
всегда руководствовался интересами России и области."Сегодня,
сейчас хочу сказать вам, я подал президенту Российской Федерации
прошение об отставке. Считаю для себя правильным, осознанным,
единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом
работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя", –
отметил он.
ВИДЕОВидео: Пресс-служба АКО / YouTube Пожар
в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной
комнате.
По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате
происшествия погибло 64 человека. По словам
родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.27 марта в
Кемерово побывал Путин. Он возложил цветы к стихийному
мемориалу возле ТРЦ "Зимняя вишня", а затем встретился с
инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу
расследования пожара. Президент РФ призвал не
сомневаться в официальных данных о количестве
погибших.В тот же день на совещании губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев извинился перед Путиным за пожар. "Владимир
Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое.
Прошу прощения лично у вас за то, что случилось
на нашей территории", – сказал Тулеев.
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