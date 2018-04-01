В Английской Премьер-лиге серией поединков стартовал 32-й тур чемпионата в одном из которых “Манчестер Сити” в гостях противостоял “Эвертону”, информирует со ссылкой на сайт “горожан”.

В составе победителей отличились нападающие Лерой Сане, Габриэл Жезус и Стерлинг. За “ирисок” забивал форвард Боласи — 3: 1.

Таким образом “Манчестер Сити” победили в пятой встрече чемпионата подряд, набрали 84 очка и продолжили уверенно идти к чемпионскому титулу. “Эвертон” остался девятым — 40 очков.

Примечательно, что игрок сборной Украины Александр Зинченко просидел всю баталию на скамейке запасных.

Кроме того добавим, подопечные Хосепа Гвардиолы стали только лишь третьей командой в истории, которая обыграла всех 19 оппонентов течение одного сезона.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира