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Сбежавшая в Россию экс-нардеп от Партии регионов: В Украине не должно быть лидера (ВИДЕО)
01.04.2018 07:39
Сбежавшая в Россию экс-нардеп от Партии регионов: В Украине не должно быть лидера (ВИДЕО)

Украине нужно избавиться от должности президента и провести федерализацию.

«Для такой многообразной страны, которая полирелигиозна, полиязыковая, поликультурная, для такой страны пост президента – это однозначно заложенный конфликт в саму систему управления, в саму систему власти», — заявила сбежавшая в Россию экс-народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко в эфире Topinform, информирует svodka.net.

По ее словам, Украине нужна парламентская республика и федеративное устройство. Лидер в стране быть не должно, считает Бондаренко.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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