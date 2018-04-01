|Сбежавшая в Россию экс-нардеп от Партии регионов: В Украине не должно быть лидера (ВИДЕО)
|01.04.2018 07:39
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Украине нужно избавиться от должности президента и провести федерализацию.
«Для такой многообразной страны, которая полирелигиозна, полиязыковая, поликультурная, для такой страны пост президента – это однозначно заложенный конфликт в саму систему управления, в саму систему власти», — заявила сбежавшая в Россию экс-народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко в эфире Topinform, информирует svodka.net.
По ее словам, Украине нужна парламентская республика и федеративное устройство. Лидер в стране быть не должно, считает Бондаренко.
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