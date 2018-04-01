Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой задекларировал 90 тыс. гривен дохода за 2017 год.

Об этом свидетельствует его декларация в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает со ссылкой на .

Так, Кутовой указал в е-декларации 89 539 гривен зарплаты и 686 гривен процентов от вкладов в банке.

Кроме того, Кутовой задекларировал 5 378 гривен, 7 957 долларов, 18 170 евро на банковских счетах, а также 543 тыс. гривен, 57 тыс. евро, 327 тыс. гривен наличных.

Кутовой задекларировал три квартиры в , две пары часов, несамоходную стояночную плавдачу, инвестиционные сертификаты, 100% в кипрской компании Lalonitana Investments Limited, знак для товаров и услуг.

Напомним, в 2015 году Кутовой задекларировал три квартиры в и свыше 3,5 млн гривен наличных средств.

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