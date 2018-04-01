Аман Тулеев досрочно покинет пост губернатора Кемеровской области. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Сегодня утром Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня», при котором, по официальным данным, погибли 64 человеке.

«Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», – заявил Аман Тулеев в видеообращении.

«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», – добавил Тулеев.

73-летний Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году. Его четыре раза переизбирали главой региона. Полномочия Тулеева на губернаторском сроке истекали в 2020 году.

Напомним, при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта, по официальным данным, погибли 64 человека, большинство из которых – дети. Через два дня сотни горожан вышли на митинг, требуя отставки губернатора Амана Тулеева и президента России Владимира Путина.

Тулеев заявил, что недовольные, вышедшие на площадь – «вообще не родственники погибших, это те, кто постоянно бузотерит».

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