Во Львове сожгли польский автобус Во Львове возле Стрыйского автовокзала ночью 1 апреля подожгли польский автобус. svodka.net/ Об этом на своей странице в Facebook сообщает депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич, информирует svodka.net. «01.04.2018 около 2:00 близко Стрыйского автовокзала, неизвестные лица подожгли польский автобус и обклеили его красно-черными листовками», — пишет он. В результате происшествия никто не пострадал. На место пожара прибыли пожарные, которые потушили огонь и следственно-оперативная группа полиции. Читайте: Пэрис Хилтон прилетела в Украину вместе со своим мужем «Такие действия неизвестных создают лишь ухудшение Украины-польских отношений по моему мнению», — резюмирует Зинкевич.

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