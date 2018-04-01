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Во Львове сожгли польский автобус
01.04.2018 07:55
Во Львове сожгли польский автобус

Во Львове возле Стрыйского автовокзала ночью 1 апреля подожгли польский автобус.

NewsGrabberJC.Prosvodka.net/

Об этом на своей странице в Facebook сообщает депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич, информирует svodka.net.

«01.04.2018 около 2:00 близко Стрыйского автовокзала, неизвестные лица подожгли польский автобус и обклеили его красно-черными листовками», — пишет он.

В результате происшествия никто не пострадал. На место пожара прибыли пожарные, которые потушили огонь и следственно-оперативная группа полиции.

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«Такие действия неизвестных создают лишь ухудшение Украины-польских отношений по моему мнению», — резюмирует Зинкевич.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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