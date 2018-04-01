Завтра в Украине в западных областях дожди, кое-где сильные, на Левобережье без существенных осадков, на остальной территории небольшой дождь. Об этом сообщает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.

Температура 13-18°, в западных областях и на севере Левобережья 9-14°; на высокогорье Карпат 1-6° тепла.

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