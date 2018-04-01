Пока новый глава внешнеполитического ведомства не представил свою программу, но он считается жестким и консервативным политиком.

Бывший директор ЦРУ Майк Помпео в субботу, 31 марта, официально вступил в должность госсекретаря США. Пока новый глава внешнеполитического ведомства не представил свою программу, но он считается жестким и консервативным политиком.

Как отмечает «Голос Америки», у Помпео в отличие от ушедшего в отставку Рекса Тиллерсона нет разногласий с главой Белого дома. Ожидается, что он попробует реализовать новый внешнеполитический курс администрации, отстаивая принципы и решения в первую очередь внутриамериканских проблем за счет отказа от мирового доминирования.

После назначения Помпео ЦРУ возглавила прежний заместитель директора ведомства Джина Хаспел. Она стала первой женщиной в должности главы разведывательной службы США.

Что касается Тиллерсона, то ему поступили несколько предложений о работе. В частности, один из университетов Техаса попросил экс-госсекретаря возглавить наблюдательный совет учебного заведения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира