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Боевики за сутки 11 раз нарушили пасхальное перемирие, двое украинских защитников ранены - штаб АТО
01.04.2018 08:03
Украинских военных, которые 31 марта получили ранения в зоне антитеррористической операции, госпитализировали, проинформировали в штабе АТО. Украинских военных обстреливали 11 раз Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook На Донецком направлении враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям близко Водяного. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли защитников Павлополя. Под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали позиции ВСУ в районе Авдеевки и Марьинки.На Луганском направлении боевики дважды обстреляли украинских военных в районе Катериновки из минометов калибра 82 мм, гранатометов и вооружения военный машины пехоты."Вследствие вражеского огня двое украинских защитников ранены. Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь", – сообщили в штабе АТО.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1906585696018894
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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