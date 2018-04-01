Украинских военных, которые 31 марта получили ранения в зоне
антитеррористической операции, госпитализировали, проинформировали
в штабе АТО. Украинских военных обстреливали 11 раз Фото:
Прес-центр штабу АТО / Facebook На Донецком направлении враг вел
огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям близко
Водяного. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды
обстреляли защитников Павлополя. Под огонь из гранатометов и
стрелкового оружия попали позиции ВСУ в районе Авдеевки и
Марьинки.На Луганском направлении боевики дважды обстреляли
украинских военных в районе Катериновки из минометов калибра 82 мм,
гранатометов и вооружения военный машины пехоты."Вследствие
вражеского огня двое украинских защитников ранены. Пострадавших
воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали
необходимую медицинскую помощь", – сообщили в штабе АТО.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1906585696018894
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске
договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет
действовать 30 марта.
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