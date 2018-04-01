|Катя Осадча і Марія Яремчук позмагалися капелюшками (ФОТО)
|01.04.2018 08:05
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Відома українська співачка Марія Яремчук та телеведуча Катя Осадча вже не вперше влаштовують "стильні змагання" сукнями чи капелюшками: у новому випуску "Світського життя" зірки вкотре продемонстурвали елегантні та креативні образи.
Так, Катя обрала для виходу на публіку рожеву шифонову сукню та стильний берет у тон вбранню, а от Марічка перевтілилась у пікантну красуню у червоному, додавши до брючного костюму широкополий капелюшок.
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