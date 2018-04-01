Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные числа и празднуется за неделю до Пасхи. В 2018 году отмечать будем 1 апреля. В этот день каждый христианин, освятив букетик вербы в церкви, принесет его домой и поставит возле иконы, пишет со ссылкой на .

Также разрешается относить растение обратно в церковь и даже спускать по реке. А в Польше, Сербии и Беларуси вербу относили на могилы к умершим предкам. Главное, нельзя выбрасывать!

Кстати, у праздника несколько названий - Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье и Пальмовое воскресенье.

История праздника

- Народ же, которого было много, стелил свою одежду по дороге, а другие срезали с деревьев ветви и раскладывали по дороге, - говорится в "Евангелии от Матвея". - Люди, которые шли впереди и сзади, выкрикивали: "Осанна! Благословен идущий во имя Господне!"

В северных широтах, как известно, нет тропических растений и следовательно пальму заменили на вербу – предвестник весны. Как бы ни была холодна погода в эти дни, даже если еще лежит снег, но верба уже тут как тут!

В Италии символом праздника считаются оливковые деревья. Во Франции – розмарин.

Букетики, из чего бы они ни были, нужно заготовить или купить накануне – в Лазареву субботу. В воскресенье, после похода в церковь, вся семья собиралась за столом. Еда на столе должна быть постной, без запрещенных во время поста продуктов. Исключение составляют рыба, растительное масло и немного красного вина. Горячие блюда в Вербное воскресенье готовить нельзя.

Праздник обязательно нужно провести в кругу близких и родных, в тихой и спокойной обстановке, потому что еще идет Великий пост, а с понедельника – начинается Страстная неделя, последняя перед Пасхой.

"Недалечко червоне яєчко!"

Как и во все великие церковные праздники, так и в этот день нельзя работать, следовательно женщины заранее готовили и убирались в доме. Даже волосы старались не расчесывать, чтобы не навлечь на себя неприятности. Хозяйки к этому дню пекли из теста орехи и давали их для здоровья всем домочадцам, не исключая и животных.

Но самая целебная в этот день именно верба. Ее веточками хлестали больного человека по спине, приговаривая слова: "Не я б'ю - верба б'є. За тиждень Великдень. Недалечко червоне яєчко!". Для закрепления эффекта съедали 9 почек вербы, запивая их освященной водой. Правда, часто и по пустякам делать это не поощрялось: ни к чему злоупотреблять Божественной помощью в такой важный день.

Полезно в воскресенье посадить цветок или пересадить комнатное растение, чтобы увеличить свой достаток. За ним нужно тщательно ухаживать, если завянет — будут серьезные финансовые потери.

Женщины, у которых не было детей, носили амулеты из вербовых почек, чтоб и к ним "прилетел долгожданный аист".

Девушки, которые хотели выйти замуж за конкретного парня, весь день, с утра и до самого вечера думали о нем. Если объект был "тот, что нужно", мысли барышни каким-то образом передавались суженому и вечером он приходил к ней, чтобы позвать погулять.

Также считалось, что верба может защитить дом от природных стихий. В дом, в котором есть освященная веточка вербы, не попадет молния. Если при пожаре вербу бросить в огонь, то он быстрее погаснет, и пламя не перейдет на другое строение. А веточки, брошенные во время ледохода в воду, помогут избежать больших паводков.

Приметы

Если в Вербное воскресенье тепло и сухо – летом будет большой урожай фруктов.

Дует ветер – ждать холодного лета.

Ударил холод – год принесет много пшеницы.

Количество распустившихся сережек также служило показателем будущего урожая.

К иве с почетом относились еще издавна. Считалось, что это дерево обладает волшебными свойствами. 1 апреля православные отмечают Вербное воскресенье, во время которого святят веточки вербы.

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