Дональд Трамп не угрожал России выиграть гонку вооружений. Об этом журналистам заверил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Нет, такая фраза не была сказана в ходе разговора, эти сообщения не соответствуют действительности", - передает слова Пескова ТАСС, передает со ссылкой на .

Также представитель Путина отметил, что Кремль никогда не раскрывает содержание конфиденциальных разговоров между лидерами стран.

"Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю", - заявил Трамп в ходе разговора с Путиным, который состоялся 20 марта. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.

Во время этого разговора Трамп также поздравил Путина с победой на президентских выборах - это официально сообщил Кремль. Также держлидеры из Москвы и Вашингтона обсуждали вопрос Украины и Сирии.

Заявление Пескова может свидетельствовать о намерении избежать острых вопросов. К таким действиям представитель Путина удается не впервые. Однажды журналисты спросили, видели в Кремле видео антикоррупционные расследования команды Алексея Навального. "Нет, не видели", - ответил Песков.

Новый советник президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон станет для России настоящим "подарком", который будет наводить на Москву ужас. Такое мнение высказал аналитик Центра национальных интересов Гарри Казианис.

По его словам, советник Трампа Джон Болтон усилит жесткую позицию Белого дома в отношении России. Кроме того, он может рекомендовать увеличение продаж оружия для Украины

Сводка.нет - Новости Украины и Мира