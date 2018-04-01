В России губернатор Кемеровской области Аман Тулеев досрочно подал в отставку со своего поста. Об этом говорится на сайте администрации области.

Известно, что Тулеев написал заявление на имя президента России Владимира Путина с просьбой об отставке по собственному желанию.

Напомним, 27 марта на стихийном митинге в Кемерово родственники погибших и пострадавших при пожарев в торговом центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека, потребовали отставки главы региона.

При этом Тулеев к митингующим не вышел, вместо этого попросив прощения за пожар в "Зимней вишне" у Путина.

Как сообщал svodka.net ранее, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обвинил оппозицию в организации стихийного митинга в столице региона.

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